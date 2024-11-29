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Manavgat'ta 3 Tekerli Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta 3 Tekerli Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, virajı alamayan 3 tekerli motosiklet devrildi. Sürücü Osman A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta virajı alamayan 3 tekerli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesinde 8521 sokakta meydana gelen kazada, seyir halindeki Osman A.'ın kullandığı 07 BVE 252 plakalı 3 tekerli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Osman A. ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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