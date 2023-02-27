Manavgat'ta 3 ayrı hırsızlık zanlısı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manavgat'ın farklı mahallelerinde cep telefonu, bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, her 3 hırsızlık olayının şüphelisinin de aynı kişi olduğu belirlendi. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerin çevresindeki güvenlik kameralarından şüphelinin Cenk G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Antalya'da yakalanarak Manavgat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cenk G., tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manavgat'ta 3 ayrı hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.