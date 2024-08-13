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Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun üst kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, diğer araçlara çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun üst kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halinde olan Avni C.'nin kullandığı Mercedes marka 31 AV 046 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarından kavşağa çıkmakta olan Ramiz B.'nin kullandığı 07 AGM 264 plakalı hafif ticari araca yandan, Ergün Y.'nin kullandığı 07 LOH 44 plakalı servis minibüsüne ön tamponundan çarptı. Kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Esun T. ve Ayşe G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan Avni C.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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