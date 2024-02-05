Manavgat'ta 21 Hırsızlık Olayının Şüphelilerinden 9'u Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ocak ayında yakalanan 21 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinden 9'u tutuklandı, 6 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Ocak ayında yapılan çalışmalarda; kumar suçu kapsamında iki iş yerinde 8 kişiye idari para cezası uygularken oto, motosiklet, evden ve açıktan hırsızlık olmak üzere 221 ayrı olayın şüphelilerini yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise 170 aranan şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 112'si tutuklandı.

Olaylarda 1 tabanca ve fişekler de ele geçirildi. - ANTALYA