Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Sorgun Otogar alt kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde bulunan Özcan S., idaresindeki 07 ACT 101 plakalı otomobil, aynı istikametteki Eyüp A'nın kullandığı 06 AE 3028 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Özcan S., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa