Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet neredeyse ikiye katlanırken, sürücüye para cezası uygulandı.

Manavgat'ta 14 yaşında ki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet neredeyse ikiye katlanırken, küçük yaştaki sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Arda T.'nin (14) kullandığı 07 LIK 91 plakalı motosiklet 2053 sokak üzerinde dönmekte olan Adnan K.'nin kullandığı 32 FT 083 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kaza sonrası neredeyse ikiye katlanan ve hurdaya dönenen motosikletin 14 yaşında ki sürücüsü Arda T. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sürücü belgesi bulunmayan 14 yaşında ki Arda T.'ye motosikleti veren araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 978 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title