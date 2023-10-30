Manavgat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, adresinde yapılan aramada yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, adresinde yapılan aramada yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, adresinde yapılan aramada yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA