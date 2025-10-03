Haberler

Manavgat'ta 11 Yaşındaki Çocuğun Motosikleti Devrildi

Manavgat'ta 11 Yaşındaki Çocuğun Motosikleti Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki A.E.'nin kullandığı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü küçük çocuk yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 11 Yaşındaki A.E.'nin kullandığı 07 NF 800 plakalı motosikletin devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek

Faturalarda yeni dönem: Şehirlere göre değişiklik gösterecek
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.