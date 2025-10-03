Manavgat'ta 11 Yaşındaki Çocuğun Motosikleti Devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki A.E.'nin kullandığı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza ; Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 11 Yaşındaki A.E.'nin kullandığı 07 NF 800 plakalı motosikletin devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa