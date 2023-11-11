Manavgat'ta 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda yakaladı.
Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa