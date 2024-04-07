Manavgat'ta 10 ayrı olayın şüphelisi 7 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Mart ayında yapılan çalışmalarda 10 ayrı olayın şüphelisi 7 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerinin tespitine yönelik Mart ayında yapılan çalışmalarda; "açıktan hırsızlık", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "evden hırsızlık", "motosiklet hırsızlığı", "yağma" ve "kapkaç" olayları olmak üzere 10 ayrı olayın şüphelisi 7 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 205 aranan kişi yakalandı, 98'i tutuklandı. Olaylarda; 2 adet tabanca, 1 adet kesici alet ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - ANTALYA