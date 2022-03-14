Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi - Haberler

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Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-400 Karayolu Çolaklı Kavşağı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda boş makaron ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ş.T.'nin kullandığı kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 373 koli içerisinde 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Ş.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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