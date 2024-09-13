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Manavgat Sanayi Sitesi'nde Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

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Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Düştüğü yerden öfkeyle kalkan motosiklet sürücüsü kadın sürücüyü görünce geri döndü.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2046 sokakta meydana geldi. Seyir halindeki Süleyman Eşref A.'nın kullandığı 07 BAG 034 plakalı motosiklet, Gülsüm Y.'nin kullandığı 07 JG 029 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Eşref A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadın şoförü görünce geri döndü

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntüde kazanın ardından motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişinin motosiklete çarpan hafif ticari araca öfkeyle koştuğu, sürücünün kadın olduğunu görünce bir şey yapmadan geri döndüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Manavgat antalya 3-sayfa Güncel trafik

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