Manavgat Perşembe Pazarı'nda Turist İzdihamı

Pazartesi pazarından sonra Manavgat'ın ve bölgenin en büyük ikinci açık pazarı olan Manavgat perşembe pazarı turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız şu günlerde tarihi günlerinden birini yaşadı. Manavgat'ın yanı sıra komşu ilçelerden turistin akın ettiği pazarda tam anlamıyla izdiham yaşandı.

Pazarcı esnafının büyük bölümü Alman turistlerden memnuniyetlerini dile getirirken kimi de kalabalığın pazarcı esnafı için yeterince yararlı olmadığını ifade etti. Esnaf Alman turistlerin 3 haftalığına tatile geldiğini ve esnafın büyük bölümünün yüzünün güldüğünü, 3 haftanın sonunda ise artık turizm sezonunun sonuna ereceğini dile getirdi. - ANTALYA