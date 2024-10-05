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Manavgat Derneğinden Özel Eğitim Merkezine Ziyaret

Manavgat Derneğinden Özel Eğitim Merkezine Ziyaret
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Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği üyeleri, Manavgat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla birlikte alçıdan biblolar yaparak eğitime katkı sundular. Dernek Başkanı Ezgi Bahçealtı, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği üyeleri Manavgat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla birlikte alçıdan biblolar yaptılar.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı ve yönetimi 'yaparak yaşayarak öğrenme ve el göz koordinasyon becerileri' adına çocuklarla birlikte alçıdan biblolar yaparak eğitime katkı sundular. Mayder yönetimine bu anlamlı etkinlikte Manavgat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi kurucuları Özhan Deniz ve Olgun Hayıt ile kurum müdürü Bahar Şahin eşlik etti. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılı nedeniyle çocuklara moral depolamanın yanı sıra eğitime katkı amaçlı etkinliğin çok yararlı geçtiğine dikkat çekti.

Alçıdan biblo yaptılar

Bahçealtı "Manavgat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklarımızla birlikte 'yaparak, yaşayarak öğrenme ve el göz koordinasyon becerileri' adına alçıdan biblolar yaptık. Eğlenceli vakitler geçirdik. Etkinlik çerçevesinde bizleri ağırlayan kurucular Özhan Deniz ve Olgun Hayıt'a Kurum Müdürümüz Bahar Şahin ve öğretmenlerimize derneğimiz ve yönetim kurlumuz adına teşekkür ederiz" dedi.

"Öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Ezgi Bahçealtı, bu anlamlı etkinliğin çok önemli olduğun ifade ederek, fırsat buldukça başka eğitim kurumlarında da aynı etkinliğin yanı sıra başka projelerle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ve yeni farkındalık projelerinin önümüzdeki günlerde yaşama geçirileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat 3-sayfa Kültür Eğitim Yaşam

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