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Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Otomobil Kaza Yaptı

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Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil refüj bordürüne çarparak devrildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda refüj bordürüne çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Ahmet Gündoğmuş'un kullandığı 07 ATK 451 plakalı otomobil, Nifrit köprüsüne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen araçta bulunan sürücü Ahmet Gündoğmuş büyük şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat trafik Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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