Manavgat Adliyesi'nde dosyaların yüzde 97'si sonuçlandı

Manavgat Adliyesi'nde 2025 yılında işlem gören dosyaların yüzde 97'sinin tamamlandığı bildirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, 2025 yılına ilişkin adli faaliyetlere dair yaptığı açıklamada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yıl boyunca 23 bin 227 dosyanın işlem gördüğünü belirtti.

Başsavcı Ersin Selimefendigil, söz konusu dosyalardan bin 526 iddianamenin ağır ceza mahkemesine, 5 bin 613 iddianamenin ise asliye ceza mahkemesine gönderildiğini ifade etti.

Dosyalar kapsamında ayrıca bin 115 birleştirme, bin 285 yetkisizlik kararı verildiğini kaydeden Selimefendigil, 12 bin 283 dosya hakkında takipsizlik kararı alındığını söyledi.

Açılan dosyalarla ilgili 577 talepname ve 156 fezleke hazırlandığını aktaran Selimefendigil, 3 dosyada görevsizlik kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

Başsavcı Ersin Selimefendigil, adliyedeki çalışma performansına ilişkin olarak, "Yüzde 97 başarı oranına ulaşılmıştır. Bu başarıda gece gündüz demeden fedakarca çalışan, mesai yapan yargı mensuplarımıza ve adliye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA