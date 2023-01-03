Mamak'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si akraba toplam 3 kişi toprağa verildi.

Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, M.K. (16), tartışma yaşadığı akrabaları Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman'ı silahla öldürmüştü. Olayla ilgisi olmayan Nasrullah Uyar'ın da kurşunların hedefi olup hayatını kaybettiği olayda saldırgan M.K. ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Nasrullah Uyar, dün Mamak Ortaköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman ise Karşıyaka Mezarlığı içerisinde yer alan Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın tanıklarından Yüksel Kaya, "O sırada burada değildik. Aile arasında bir olay olmuş. Saldırgan kişi babasını ve abisini öldürmüş. Bir de normal oturan vatandaş varmış. Onu da vurmuş. Olayın olduğu dükkan şu anda kapalı. Yakınları cenazeye gitmiş" ifadelerini kullandı. - ANKARA