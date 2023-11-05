Mamak'ta iki grup arasında kavga kameralara yansıdı

Ankara'nın Mamak ilçesi otobüs durağında iki grup arasında çıkan kavgada, yumruklar havada uçuştu.

Mamak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının erkeğe attığı yumruklar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA