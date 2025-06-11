Mamak'ta Çocuk Parkı Yangını: İki Çocuk İddiası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir parkın iki çocuk tarafından yakıldığı iddia edildi. Olayda itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ölü ya da yaralanan olmadı.

Ankara'da bir parkın 2 çocuk tarafından yakıldığı iddiası

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir çocuk parkının 2 çocuk tarafından yakıldığı iddia edildi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, parkta ateş yakan 2 çocuk oyuncakların kısa sürede tutuşmasına sebep oldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken ölü ya da yaralanın olmaması sevindirdi. Polis ekibi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı

'Başörtülü kadın alınmadı' olayının altından İbrahim Yılmaz çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar

44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.