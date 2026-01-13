Haberler

Boğularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde boğularak öldürülen 28 yaşındaki Esra Muratoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde boğularak öldürülen kadın, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz bilinmeyen sebepten dolayı boğularak öldürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Otopsi incelemesinin ardından Muratoğlu'nun cansız bedeni memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine gönderildi. Öğle namazı sonrası ilçeye bağlı Sumucak köyünde kılınan cenaze namazının ardından Muratoğlu'nun cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
