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Malzeme deposu alev alev yandı

Malzeme deposu alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Osmancık'ın Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmancık İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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