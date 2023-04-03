Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Maltepe sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savunan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kemal K. hakimiyetindeki 34 GY 0790 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Selim İ.'ye çarptı. Metrelerce savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybederken, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobildeki sürücü ise yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Mustafa Selim İ.'nin cenazesi Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya tanık olan İsmail Yılan, "Yayanın durumu çok ağırdı. Zaten olay esnasında iki doktor arkadaş müdahale etti yaralıya. Cerrahmış kendileri. Daha sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler" dedi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL