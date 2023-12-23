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Maltepe Metro İstasyonunda Motokurye Tünel İçerisinde İlerledi

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Maltepe Metro istasyonunda bir motokurye, sipariş götürmek için tünel içerisinde ilerlerken cep telefonuyla kayıt aldı. Kaydı sosyal medyada paylaşan kurye, 'metro içerisine servisimiz başlamıştır' notunu düştü.

Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada

İSTANBUL - Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren motokurye, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye o anları 'metro içerisine servisimiz başlamıştır' notuyla paylaştı. Sosyal medyada kimi kullanıcı duruma tepki gösterirken kimiyse motokuryenin aktif güzergah da olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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