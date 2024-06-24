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Maltepe Marmaray'da Kadınların Kavgası Kamerada

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Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar birbirlerine saldırmaya çalışırken çevredekiler müdahale etti.

Maltepe Marmaray'da kadınların kavgası kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın kavga etti. Birbirlerine saldırmaya çalışan kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavga anı, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de Marmaray'da yaşandı. İddiaya göre, Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular duruma müdahale etti. Kavga eden kadınlardan birinin Marmaray'dan inmesiyle kavga sonlandı. İkili arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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