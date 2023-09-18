Maltepe'deki yol verme kavgasında 1 ölü, 4 yaralı: 5'i kadın 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı yol verme kavgasına ilişkin gözaltına alınan 5'i kadın 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zümrütevler Mahallesi'nde 15 Eylül'de çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Olay

Zümrütevler Mahallesi'nde 15 Eylül'de bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Ferdi Ç, başka bir kurye ile "yol verme" nedeniyle tartışmıştı. Ferdi Ç. ile ağabeyi Nazım Ç. söz konusu kuryeyi darbetmişti.

Daha sonra darbedilen kuryenin yakınlarının Nazım Ç'ye ait restorana gelerek olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgada, Önder G. (51), hayatını kaybetmiş, Mehmet G. (42), Savaş G. (42), Kadir G. (23) ve Nurgül G. yaralanmıştı.

Olayın ardından yürütülen çalışmada kavgaya karıştıkları belirlenen 5'i kadın 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.