Maltepe'deki kazada yaralanan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Sürücüye doğru gittiğimde alkol kokuyordu"

İSTANBUL - Maltepe'de 4 işçinin hayatını kaybettiği kazaya şahit olan Habip Demirok yaşadığı dehşeti anlattı.

Maltepe'de dün gece yarısı bir otomobil yol çalışması yapan işçilerin arasına dalmıştı. Kazada 4 işçi hayatını kaybetti, Habip Demirok kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan Demirok otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekledi.

"Sürücüye doğru gittiğimde alkol kokuyordu"

Kazada mesai arkadaşları ve akrabalarını kaybeden Habip Demirok, "Tarif edilemez bir acı. Ben de oradaydım. O esnada vinç ile uğraşıyordum. Kardeşim vincin ayakları inmiyor diye beni çağırdı. Daha sonra ben ve kardeşim vincin ayaklarına bakmaya gittik. O sırada bir ses geldi. Etrafıma baktığımda dayımın vücudu parçalanmıştı. Sürücüye doğru gittiğimde alkol kokuyordu. Sürücü sanki hiçbir şey olmamış gibi elini açıp özür diliyor. İnsan canı bu kadar değersiz mi? Adam trafikte sağdan gitmek için soldan makas atıyor. Kamyonlar ile çalışma alanı arası yaklaşık 50 metreydi. 20-30 metre arkamızda durak vardı zaten. Oradan direk gelip ters dönüyor. Görgü tanıklarının söylediklerine göre makas atarken olmuş olay. Süratli olmasa oradaki 4 canı parçalar mıydı? Bizim yaşamaya hakkımız hakkımız yok mu? Gece 00.05'te biz çalışırken yoğun trafik olmasına rağmen bize nasıl çarptı anlamıyorum. Şoktayım. Dayımın parçalanmış gövdesini gördükten sonra anlatılacak bir şey yok. Diğer 3 kişide kardeşimiz, çocukluk arkadaşımızdı" dedi.