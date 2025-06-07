Maltepe'de Yumruklu Saldırı: Mağdurun Avukatı Hayati Tehlikeyi Açıkladı

Maltepe'de Yumruklu Saldırı: Mağdurun Avukatı Hayati Tehlikeyi Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bir yol verme tartışması sırasında yumruklu saldırıya uğrayan Erkan T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Avukatı, müvekkilinin kalbinin sekiz dakika durduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Maltepe'de yumruklu saldırı sonucu hastanelik olan mağdurun avukatı konuştu

"Müvekkilimin kalbi sekiz dakika durmuş. Şu anda hala hayati tehlikesi sürüyor"

İSTANBUL - Maltepe'de tartıştığı kişinin yumruklu saldırısı sonucunda ağır yaralanan vatandaşın avukatı, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay, 4 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Maltepe'de Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan E.Ö. ile Erkan T. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Ö.'nün attığı yumruk darbesiyle Erkan T. yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. E.Ö., attığı yumruğun ardından yerde hareketsiz yatan Erkan T.'ye bir süre kalp masajı yaptı.

"Çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor"

Aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan mağdur Erkan T.'nin avukatı Yücel Önder, "Olayın ardından müvekkilimin ailesi bana ulaştı ve hukuki yardım talebinde bulundu. Güvenlik kameralarını incelediğimde olayın ne derece vahim olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Karşı taraf oldukça saldırgan bir tavırla hareket ediyor. Zannedersem spor yapmış ya da boksör birine benziyor. Müvekkilimle konuşurken ya da tartışırken bir anda gardını alıp, kendini geri çekerek tam bir boksör gibi müvekkilimin çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor" dedi.

"Kalbi sekiz dakika durdu"

Yücel Önder, darbenin ardından Erkan T.'nin 8 dakika boyunca kalbinin durduğunu ve dilini yuttuğunu söyleyerek, "O an müvekkilimin kalbi 8 dakika durmuş. Şu anda hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, her an kötü haberi alabileceğimiz söylendi" ifadelerini kullandı.

Avukat Yücel Önder, "Adam öldürmeye teşebbüs var, kamera görüntüleri var, müvekkilim ölümle pençeleşiyor ama bu şahıs hala serbest" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın

ABD'de Trump'ın uykularını kaçıracak "Epstein" çağrısı
Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik

Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.