Maltepe'de Yol Vermeme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı

Maltepe'de iki grup arasında yol verme tartışması çıktı ve kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MALTEPE'de, iddiaya göre iki grup arasında yol verme tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda Özel Hareket ve Çevik Kuvvet polisi sevk edildi.

Olay, 18.00 sıralarında, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında çıkan yol verme tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polis sevk edildi.