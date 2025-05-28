Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kayıtlara Geçti

Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kayıtlara Geçti
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Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kayıtlara Geçti
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Maltepe'de bir sürücü, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişinin önünü kesip aracını yumrukladı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yol verme tartışması kamerada: Önünü kesti, aracını yumrukladı

İSTANBUL - Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişinin önünü keserek aracını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri diğer aracı bir süre takip etti. Daha sonra aracın önünü kesen saldırgan, arabasından hızla inerek karşı tarafın arabasını yumrukladı. O anlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN UĞUR - 3.Sayfa
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