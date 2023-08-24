Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Maltepe'de minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşın kafasında şişe patlattı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşın kafasında şişe patlattı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan kavgada otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförü ile tartışmaya devam etti. O esnada kavgayı görerek tarafları ayırmak isteyen bir vatandaş ikilinin arasına girdi. Duruma sinirlenen araç sürücüsü aracından aldığı şişeyi vatandaşın kafasında patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL