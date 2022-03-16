Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Haberler

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Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi.

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL Maltepe D-100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Kara yolunun ortasında yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe'de D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. D-100 karayolunun ortasında tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Trafiğin ortasındaki kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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