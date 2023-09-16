Maltepe'de Yol Verme Kavgası Sonucu 1 Kişi Öldü

MALTEPE'de yol verme kavgası ile başlayan ve 1 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 30'a yükselirken, güvenli bir yere taşınacağı öğrenilen dükkanın önünde polis ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Olay, 18.00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı.

Öte yandan, kundaklama ihtimaline karşı, kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılıyor. Dükkan içerisindeki eşya ve malzemelerin güvenli bir yere taşınacağı öğrenilirken ekiplerin olay yerinde nöbeti sürüyor.