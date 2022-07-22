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Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine alıp uzaklaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine alıp uzaklaştı

Maltepe'de bir kişi park ettiği aracından inerken cüzdanını yere düşürdü.

Maltepe'de bir kişi park ettiği aracından inerken cüzdanını yere düşürdü. Sokakta yürüyen bir kişi ise fırsatçılık yaparak cüzdanı yerden alıp kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Salı günü Maltepe'de Rıhtım Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aracını yol kenarına park ettikten sonra inen bir vatandaş içerisinde yaklaşık 2 bin TL bulunan cüzdanını yere düşürdü, ardından aracından uzaklaştı. Yerde kalan cüzdanı fark eden bir şahıs ise cüzdanı yerden aldı. Kaşla göz arasında cüzdanı alan şahıs hem çevreye hem de cüzdanın içine bakarak uzaklaştı. Daha sonra aracının yanına geldiğinde cüzdanını bulamayan ve cüzdanının bir şahıs tarafından alındığını tespit eden vatandaş polise giderek şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, cüzdanı alan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Şahsın yerre düşen cüzdanı alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoksa yürüyen şahıs yere eğilerek cüzdanı alıyor, ardından cüzdanı ve çevreyi kontrol ederek uzaklaşıyor.

(Aykut Zor - Cem Güney Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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