Maltepe'de bir araç sürücüsü yol kenarında yatan köpeği ezdi. Olay sonrası sürücü aracıyla yoluna devam ederken, köpek ise topallayarak uzaklaşmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yerde yatan köpeği ezen sürücü kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir araç sürücüsü yol kenarında yatan köpeği ezdi. Olay sonrası sürücü aracıyla yoluna devam ederken, köpek ise topallayarak uzaklaşmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada yerde yatan köpeği ezdi. Olay sonrası araç sürücüsü yoluna devam ederken, arka ayakları ezilen köpek ise topallayarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.