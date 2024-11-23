Maltepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda hareket eden polis, suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin sonunda Ö.K.T. adlı bir kişi yasadışı silah ticareti yaptığını belirledi.

Şüpheliye ait 3 ayrı adrese 20 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında Ö.K.T.(37) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerindeki bir evin mutfak dolabında 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait farklı çapta bir pompalı tüfek şarjörü, 1 tabanca fener aparatı ve feneri, 32 pompalı tüfek kartuşu ve 31 mermi ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda namlu, sürgü ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan Ö.K.T., sorgulanmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Burada GBT sorgusu yapılan zanlının benzer suçlardan 10 suç dosyası olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün "6136 SKM" suçundan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Ö.K.T. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL