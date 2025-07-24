Maltepe'de Yangın: Yaşlı Adam Kurtarıldı

Maltepe'de Yangın: Yaşlı Adam Kurtarıldı
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Maltepe'de beş katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangında yaşlı ev sahibi dumandan etkilenerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı kurtardı, sağlık durumu iyi.

Maltepe'de beş katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangında yaşlı ev sahibi daire içinde mahsur kalarak dumandan etkilendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daire içinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında dairenin içinde bulunan yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ardından yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Dumandan etkilenen yaşlı adama sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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