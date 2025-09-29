Haberler

Maltepe'de Yağmur Nedeniyle Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ters Döndü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç, aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Maltepe ilçesi Başıbüyük-Samandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. idaresindeki 34 BIK 154 plakalı Kia marka otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine çarptı, ardından ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün burnu bile kanamadı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

