- Maltepe'de yabancı uyruklu şahıs merdivenlerde ölü bulundu

İSTANBUL - Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 2'nci kat merdivenlerinde sabah saatlerinde erkek bir kişi ölü bulundu. Ölen kişinin üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmazken olayla ilgili aynı binada yaşayan Özbekistan uyruklu Gulnoza Salomova adlı bir kadın gözaltına alındı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki merdivenlerde Pazar Günü akşam saatlerinde meydana geldi. Merdivenlerde bir kişinin yerde yattığını gören bina sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı Gulnoza Salomova adlı bir kadını gözaltına aldı. Şüpheli kadın emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmazken olayda önce ölen kişiyle gözaltına alınan kadının birlikte el yapımı alkol tükettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan bina yöneticisi Eren Erbey, "İşyerindeydim apartman yöneticisi olduğum için gece saatlerinde polisler beni aradı. Merdivenlerde bir kişinin öldüğünü söylediler. Polislerle birlikte binaya girdik. Girdiğimizde merdivenlerde bir kişi yatıyordu. Üzerinde yoğun alkol kokusu vardı. Savcı geldi. Buradaki daire sakinleri tanımıyordu. İfade için götürülen bir kadın tekrar gece geri geri getirildi. Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bir kadındı. 4-5 senedir burada oturuyordu. Sadece alkolle ilgili bir durum olduğunu duydum. Savcı da alkolden şüphelendi" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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