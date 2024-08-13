Maltepe'de Vinç Aracı Çocuğa Çarptı

Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı. Yaşanılan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı. Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürüldü. Vinç aracının altında kalan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmazken, yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL