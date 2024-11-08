Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapılan İki Adrese Operasyon

Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Ekim 2024 tarihinde Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde bulunan iki farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, C.D.(30) ve S.B.(40) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 567 gram metamfetamin, 48 gram sıvı metamfetamin, 254 gram metamfetamin çoğaltıcı katkı tozu, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, bin 575 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL