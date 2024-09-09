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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan ve 19 adet suç kaydı olduğu belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan ve 19 adet suç kaydı olduğu belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Eylül 2024 tarihinde Maltepe'de bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Çalışmalar kapsamında ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. İkamette bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 19 adet kaydı olduğu belirlendi. 2 ayrı dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda ise; 3 adet toplamda 64 gr. gelen bonzai, 3.80 gr. metamfetamin, bin 920 TL, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon istanbul Maltepe 3-sayfa Güncel

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