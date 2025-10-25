Haberler

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Maltepe'de uyuşturucu ticaretine yönelik şahısların zula olarak kullandıkları adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Maltepe'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İstihbari bilgiler ve saha araştırmaları neticesinde Zümrütevler Mahallesi'nde kahvehane olarak faaliyet gösteren bir işletmede tespiti yapılan şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi.

24 Ekim tarihinde adrese operasyon düzenlenirken, Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan kontrollerde 3 parça halinde 4,29 gram marihuana ve 33 bin 300 TL para ele geçirilirken; Y.Ö. isimli şüpheli şahsın TCK 188 suçundan firari şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada yine Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan ve elektrikçi olarak faaliyet yürüten bir işyerinin "Zula" adresi olarak kullanıldığı tespit edildi. İşletme adresine yapılan operasyonla C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 149 parça halinde toplamda 510 gram marihuana ele geçirildi. Y.Ö. isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ve 28 adet fişek ele geçirilirken, adreste bulunan ve şüpheli şahsın eniştesi olan L.B. (48) yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan Y.E.A., Y.Ö., C.Ö. ve H.F.E. isimli şahıslar "TCK 188" suçundan, L.B. isimli şüpheli şahıs ise "6136 SKM" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.