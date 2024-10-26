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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen baskın sonucunda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese baskın yapıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adrese 21 Ekim tarihinde uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda O.Z., Y.K., C.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 kilogram Mariuhana, 1 adet ruhsatsız silah, 4 adet cep telefonu ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Y.K. isimli şüphelinin ' dolandırıcılık, yağma ve ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma' suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Z. ile Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.G isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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