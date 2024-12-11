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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklu

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Maltepe'de bir servis minibüsünde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 810 gram marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden A.K. tutuklandı.

Maltepe'de bir servis minibüsünün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara baskın yapıldı. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 6 Aralık 2024 tarihinde Maltepe Küçükyalı Mahallesinde bir servis minibüsünde narkotik madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Plaka bilgilerini tespit eden ekipler aracı izlemeye başladı. Şüpheli bir şahsın araca bindikten sonra araç şoförü ile para alışverişi yaptığının belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.K.(36) ve M.A.G.(54) isimli şahısların yapılan kontrollerinde A.K.'nin daha önceden "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kaydının olduğu belirlendi. Şahıslara yapılan sorgulama sonucunda ise A.K.'nin parayı aldıktan sonra suç unsuru maddeleri ikamet adresinden getireceğinin anlaşılması üzerine şahsın aynı mahallede bulunan adresine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; 810 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 62 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan M.A.G. isimli şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. A.K. isimli şahıs ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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