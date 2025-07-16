Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 855 gram marihuana ve 30 gram taş kokain ile birlikte yakalanan 31 yaşındaki E.A. tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet de yer aldı.
Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik 14 Temmuz'da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. (31) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 855 gram marihuana, 30 gram taş kokain, 1 hassas terazi, 1 şarjör, 1 cep telefonu, çok sayıda klipsli poşet ve 52 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa