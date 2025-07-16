Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik 14 Temmuz'da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. (31) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 855 gram marihuana, 30 gram taş kokain, 1 hassas terazi, 1 şarjör, 1 cep telefonu, çok sayıda klipsli poşet ve 52 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL