Maltepe'de Trafik Tartışması Sonrası Yumruklu Saldırı: Ağır Yaralı

Maltepe'de Trafik Tartışması Sonrası Yumruklu Saldırı: Ağır Yaralı
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Maltepe'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücülerden biri, diğerine yumruklu saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Erkan T. yoğun bakımda hayati tehlike yaşıyor. Avukatı, olayın ciddiyetini ve saldırganın serbest kalmasını eleştirdi.

Maltepe'de tartıştığı kişinin yumruklu saldırısı sonucunda ağır yaralanan vatandaşın avukatı, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay, 4 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Maltepe'de Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile Erkan T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Ö.'nün attığı yumruk darbesiyle Erkan T. yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. E.Ö., attığı yumruğun ardından yerde hareketsiz yatan Erkan T.'ye bir süre kalp masajı yaptı.

"Çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor"

Aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan mağdur Erkan T.'nin avukatı Yücel Önder, "Olayın ardından müvekkilimin ailesi bana ulaştı ve hukuki yardım talebinde bulundu. Güvenlik kameralarını incelediğimde olayın ne derece vahim olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Karşı taraf oldukça saldırgan bir tavırla hareket ediyor. Zannedersem spor yapmış ya da boksör birine benziyor. Müvekkilimle konuşurken ya da tartışırken bir anda gardını alıp, kendini geri çekerek tam bir boksör gibi müvekkilimin çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor" dedi.

"Kalbi sekiz dakika durdu"

Yücel Önder, darbenin ardından Erkan T.'nin 8 dakika boyunca kalbinin durduğunu ve dilini yuttuğunu söyleyerek, "O an müvekkilimin kalbi 8 dakika durmuş. Şu anda hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, her an kötü haberi alabileceğimiz söylendi" ifadelerini kullandı.

Avukat Yücel Önder, "Adam öldürmeye teşebbüs var, kamera görüntüleri var, müvekkilim ölümle pençeleşiyor ama bu şahıs hala serbest" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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