Maltepe'de Trafik Polisine Motosiklet Çarptı: Yaralı Var

Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de trafiğe kapalı alanda görev yapan bir trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay anı kask kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Maltepe'de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden 34 NYJ 968 plakalı motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

