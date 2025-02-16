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Maltepe'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Maltepe'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Maltepe'de D100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, hız yapan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Sürücü Nurhak Kaygısız aracında sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumu ağır.

Maltepe'de D100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 05.30 sıralarında D100 Ankara istikameti Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre hızlı seyretmekte olan 41 ABK 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kayarak köprünün ayağının bulunduğu duvara çarptı. Kaza sonucu sürücü Nurhak Kaygısız araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine Allah yine polis itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil de kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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