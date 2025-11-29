Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de gece saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak ile Büyükbakkalköy yolu kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 FD 2133 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 3 araca çarptı.

Kaza nedeniyle 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL