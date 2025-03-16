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Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Maltepe'de seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve diğer yolcular yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de seyir halindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdültayyip Y. idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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